Девять микроавтобусов вручили многодетным семьям в Волгодонске ко Дню многодетных семей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Волгодонске во Дворце культуры имени Курчатова прошло торжественное вручение микроавтобусов многодетным семьям. Об этом сообщили в местной администрации.
Ключи от автомобилей из рук заместителя губернатора Олеси Старжинской получили девять семей. Мероприятие было приурочено ко Дню многодетных семей, учрежденному по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
– Поздравляю все наши многодетные семьи с праздником. Желаю, чтобы эти просторные автомобили стали надежными помощниками во всех ваших добрых делах и помогали создавать еще больше теплых семейных воспоминаний, – добавил глава города Дмитрий Вельможко.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полнела и стыдилась себя: Ростовчанка поправилась до 150 кило, ухаживая за онкобольной матерью