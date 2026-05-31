Поломка большегруза на М-4 «Дон» создала затор протяженностью 11 километров

На 977 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка.

На 977 километре автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области произошла поломка большегруза. В результате на участке образовалась пробка протяженностью 11 километров. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.

Для объезда проблемного участка водителям предлагают два маршрута. Первый: съезд на город Зверево на 960 км трассы, далее через Гуково и Красный Сулин до развязки на 984 км для выезда на М-4 «Дон». Второй альтернативный маршрут: через Новошахтинск до развязки на 1000 км для выезда на М-4 «Дон» в южном направлении.

– Просим водителей заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на дороге, – сказано в сообщении.

