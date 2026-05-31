17-летний водитель электровелосипеда пострадал при наезде на ограждение в Ростове

Несовершеннолетний на электровелосипеде не справился с управлением и наехал на ограждение в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Ростове на улице Уланской произошло ДТП с 17-летним водителем. Несовершеннолетний управлял электровелосипедом. В результате инцидента он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель электровелосипеда не справился с управлением и совершил наезд на пешеходное ограждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

