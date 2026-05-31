Аварийный путепровод отремонтируют в поселке Орловский

Жители поселка Орловский из-за аварийного путепровода вынуждены объезжать лишние 15 км.

В дорожном фонде Ростовской области зарезервировали дополнительные средства на капитальный ремонт путепровода в поселке Орловском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам доклада заместителя по транспорту.

Путепровод связывает две части поселка, разделенные железнодорожными путями. Из-за аварийного состояния сооружения жители вынуждены делать крюк в 15 километров в объезд.

Также на улице Ленина планируется отремонтировать дорожное полотно вместе с тротуарами.

