Мясо, рыба и творог подорожали в Ростовской области за неделю

Ростовстат зафиксировал рост цен на мясо, рыбу, масло, творог, сахар и овощи за неделю.

Аналитики Ростовстата зафиксировали рост цен на ряд продуктов питания в Ростовской области в период с 18 по 25 мая. Так, подорожали говядина, свинина, курица, рыба, подсолнечное масло, маргарин, творог, сахар, капуста, морковь и яблоки.

Средняя цена килограмма говядины составила 705,22 рубля, свинины — 424,37 рубля, курицы — около 219 рублей. Килограмм неразделанной свежемороженой рыбы вырос в цене до 346,10 рубля.

Литр подсолнечного масла и килограмм маргарина подорожали на рубль — до 148,66 и 291,37 рубля соответственно. Творог достиг 457,64 рубля за килограмм, сахарный песок — 69,04 рубля. Из овощей и фруктов выросли цены на белокочанную капусту, морковь и яблоки.

