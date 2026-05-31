НовостиОбщество31 мая 2026 19:39

Из Ростовской области в Крым запустили пассажирский поезд

Поезд «Таврия» Таганрог – Симферополь через Ростов-на-Дону возобновил курсирование с 29 мая
Екатерина ПОПОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курсирование пассажирского поезда «Таврия» №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь через Ростов-на-Дону было возобновлено. Об этом говорится на сайте компании «Гранд Сервис Экспресс».

Первый рейс из Таганрога отправился 29 мая в 10:55. Поезд будет ходить через день в течение всего курортного сезона.

При следовании в сторону Крыма поезд делает остановку в Ростове-на-Дону на станции Первомайская и прибывает в Симферополь на следующий день в 4:50. В обратном направлении из Симферополя отправление в 12:30, остановка в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный приходится на 04:35 – 05:04 следующего дня, прибытие в Таганрог — в 6:15. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

