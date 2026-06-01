Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 1 июня

Отключения света в Ростове на 1 июня затронут десятки домов и сотни жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Спросили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-43 и 18-44;

- улица Просвещения, 12-15;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- улица Согласия, 1-19 и 2-14;

- переулок Доломановский, 11А;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Богданова, 20-54 и 21-71;

- улица Городовикова, 2-24, 35;

- улица 33-я линия, 77-141;

- проспект 40 лет Победы, 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.

