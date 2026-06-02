Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июня

Отключения света в Ростове на 2 июня коснутся домов на десятках улиц, и их жильцы во время рабочего дня останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-43 и 18-44;

- улица Просвещения, 12-15;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- улица Согласия, 1-19 и 2-14;

- переулок Доломановский, 11А;

- улица Богданова, 20-54 и 21-71;

- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;

- улица 35-я линия, 94-138;

- проспект 40 лет Победы, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9;

- улица Содружества, 82, 70, 82/1, 80, 80а;

- улица Акмолинская, 97.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Пушкинская, 25/67;

- переулок Халтуринский, 94;

- улица Пушкинская, 50-54, 59;

- проспект Буденновский, 40.

