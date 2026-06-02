Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 2 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 2 июня коснутся домов на десятках улиц, и их жильцы во время рабочего дня останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-43 и 18-44;
- улица Просвещения, 12-15;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- улица Согласия, 1-19 и 2-14;
- переулок Доломановский, 11А;
- улица Богданова, 20-54 и 21-71;
- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;
- улица 35-я линия, 94-138;
- проспект 40 лет Победы, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9;
- улица Содружества, 82, 70, 82/1, 80, 80а;
- улица Акмолинская, 97.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
- улица Пушкинская, 25/67;
- переулок Халтуринский, 94;
- улица Пушкинская, 50-54, 59;
- проспект Буденновский, 40.
Подпишись к нам в MAX и Telegram
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«В это время такого ни разу не было»: Как заморозки в начале июня могут сказаться на урожае в Ростовской области
В Ростовской области впервые перед началом лета могут пройти заморозки и погубить урожай (подробнее)