Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июня

Отключение света продлится от двух часов до целого рабочего дня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 3 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи их жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Радищева, 13-43 и 18-44;

- улица Просвещения, 12-15;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- улица 27-я линия, 11-21 и 16-20;

- улица 29-я линия, 23-133 и 20-108;

- улица 31-я линия, 35-129 и 34-132;

- улица Сарьяна, 2-36 и 3-29;

- улица 2-я Пролетарская, 16-34 и 21-41;

- улица Богданова, 20-54 и 21-71;

- улица Подвойского, 14-56 и 3-33;

- улица Городовикова, 2-24, 35;

- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;

- улица 35-я линия, 94-138;

- улица Береговая, 40;

- улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88, 92, 94/1, 94/2, 94, 92/1;

- улица Белостокская, 33Б;

- улица Еременко, 38/1;

- улица Петрозаводская, 32А;

- улица Цезаря Куникова, 14-26 и 11-25;

- улица Орджоникидзе, 2-32 и 1-39;

- переулок Ашхабадский, 1-37;

- улица Горская;

- улица Немировича-Данченко, 1-39 и 2-40;

- переулок Ставропольский, 2-8, 1;

- улица 20-я линия, 47-67;

- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;

- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;

- улица Лекальная, 9-27.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Пушкинская, 50-58, 59;

- проспект Буденновский, 40;

- улица Локомотивная, 1-41;

- переулок Приволжский, 3-13;

- улица Катаева, 9-65 и 2-44;

- улица Черепахина, 1-31, 37-39 и 2-14;

- улица Народного Ополчения, 12-26;

- улица Варфоломеева, 3-13 и 2-32;

- переулок Пешеходный, 1-9 и 2-16.

С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:

- улица Тургеневская, 53-71 и 48-64;

- улица Станиславского, 104-106;

- улица Обороны, 89, 91/26;

- переулок Газетный, 9, 17-25, 10-18, 26-28;

- улица Баумана, 47-67 и 56-72.

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