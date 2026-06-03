Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 3 июня

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 3 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи их жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Радищева, 13-43 и 18-44;
- улица Просвещения, 12-15;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- улица 27-я линия, 11-21 и 16-20;
- улица 29-я линия, 23-133 и 20-108;
- улица 31-я линия, 35-129 и 34-132;
- улица Сарьяна, 2-36 и 3-29;
- улица 2-я Пролетарская, 16-34 и 21-41;
- улица Богданова, 20-54 и 21-71;
- улица Подвойского, 14-56 и 3-33;
- улица Городовикова, 2-24, 35;
- улица 33-я линия, 77-141 и 72-132;
- улица 35-я линия, 94-138;
- улица Береговая, 40;
- улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88, 92, 94/1, 94/2, 94, 92/1;
- улица Белостокская, 33Б;
- улица Еременко, 38/1;
- улица Петрозаводская, 32А;
- улица Цезаря Куникова, 14-26 и 11-25;
- улица Орджоникидзе, 2-32 и 1-39;
- переулок Ашхабадский, 1-37;
- улица Горская;
- улица Немировича-Данченко, 1-39 и 2-40;
- переулок Ставропольский, 2-8, 1;
- улица 20-я линия, 47-67;
- улица 22-я линия, 46-66 и 47-75;
- улица 24-я линия, 27/95, 20-50;
- улица Лекальная, 9-27.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
- улица Пушкинская, 50-58, 59;
- проспект Буденновский, 40;
- улица Локомотивная, 1-41;
- переулок Приволжский, 3-13;
- улица Катаева, 9-65 и 2-44;
- улица Черепахина, 1-31, 37-39 и 2-14;
- улица Народного Ополчения, 12-26;
- улица Варфоломеева, 3-13 и 2-32;
- переулок Пешеходный, 1-9 и 2-16.
С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:
- улица Тургеневская, 53-71 и 48-64;
- улица Станиславского, 104-106;
- улица Обороны, 89, 91/26;
- переулок Газетный, 9, 17-25, 10-18, 26-28;
- улица Баумана, 47-67 и 56-72.
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