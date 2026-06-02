По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 2 июня немного потеплеет. На смену мощным ливням придут кратковременный дожди, по области – с грозами и сильным ветром. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 2 июня будет облачной с прояснениями. Днем обойдется преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 3 июня тоже будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на среду снова будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, вероятна гроза. Северо-западный ветер задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 2 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +22 — +24 градуса. В ночь на 3 июня ожидается от +12 до +14 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +20 до +25 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +11 — +16 градусов, при прояснениях похолодает до +8.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

