НовостиОбщество1 июня 2026 4:41

Над Ростовской областью сбили 20 БПЛА в ночь на 1 июня

Екатерина ПОПОВА
Над двумя городами и восьмью районами Ростовской области отразили воздушную атаку.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 1 июня, над Ростовской областью средства противовоздушной обороны сбили два десятка беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский и Волгодонск. Также дроны уничтожили над восьмью районами области: в Каменском, Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском, Шолоховском и Милютинском.

– В настоящее времени беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! – сказано в сообщении.

