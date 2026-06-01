Над Ростовской областью сбили 20 БПЛА в ночь на 1 июня

Над двумя городами и восьмью районами Ростовской области отразили воздушную атаку.

В ночь на понедельник, 1 июня, над Ростовской областью средства противовоздушной обороны сбили два десятка беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский и Волгодонск. Также дроны уничтожили над восьмью районами области: в Каменском, Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском, Шолоховском и Милютинском.

– В настоящее времени беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! – сказано в сообщении.

