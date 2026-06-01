ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на улице Чехова в Таганроге

Водитель «Лады Гранты» пострадал при наезде на бордюр, знаки и столб с опрокидыванием в Таганроге.

31 мая в Таганроге, в районе дома №222 по улице Чехова, произошло ДТП с опрокидыванием. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, после чего автомобиль совершил наезд на бордюр, затем на дорожные знаки и бетонный столб, после чего последовало опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

