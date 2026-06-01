За сутки в Ростовской области ликвидированы восемь техногенных пожаров

За 31 мая пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Также за минувшие сутки спасатели оказали помощь на шести дорожно-транспортных происшествиях. В результате одного из ДТП был спасен один человек.
К ликвидации последствий всех происшествий привлекались 140 человек личного состава и 35 единиц специализированной техники.
