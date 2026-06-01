Грузовой автомобиль загорелся на стройке в Левенцовке

В Ростове-на-Дону на стройке в Левенцовке на улице Еременко, произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 31 мая в 13:08. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В 13:19 огонь удалось локализовать.
К тушению привлекались две единицы техники и девять человек личного состава.
