Утром 1 июня в Таганроге объявили и затем сняли ракетную опасность

Предупреждение о воздушной угрозе действовало по всему региону.

Утром 1 июня в Таганроге объявили, а затем сняли ракетную опасность. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Угроза сохранялась с 8:39 до 8:49 утра. Также предупреждение о воздушной угрозе действовало по всему региону. Напомним, при ракетной опасности рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Добавим, в ночь на 1 июня в Ростовской области уничтожили 20 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также в Каменском, Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском, Шолоховском и Милютинском районах. Информация о разрушениях на земле к областным властям не поступала.

