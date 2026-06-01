В Ростовской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

Трое пассажиров погибли еще до приезда скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области.

В Ростовской области после аварии с тремя погибшими возбуждено уголовное дело. Трагедия разыгралась ранним утром 1 июня в хуторе Демидовка Матвеево-Курганского района, уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Около шести часов утра на улице Подгорной 55-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21115», по предварительной версии, превысил безопасную скорость и потерял контроль над автомобилем. Машина вылетела с дороги, перевернулась и на полном ходу врезалась в дерево. От мощнейшего удара кузов буквально разорвало надвое.

Последствия оказались необратимыми для троих пассажиров — мужчин 36, 48 и 52 лет. Они скончались на месте еще до того, как прибыли медики. Сам водитель и еще один пассажир 47 лет выжили, но получили травмы, их госпитализировали.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области уже открыли уголовное производство по статье 264 УК РФ. На месте трагедии продолжают работать специалисты, которым предстоит досконально восстановить картину случившегося и выяснить все детали этого смертельного ДТП.

