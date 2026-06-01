54 пожара потушили в Ростовской области за неделю

С 25 по 31 мая 2026 года спасатели Ростовской области выезжали на десятки возгораний и ДТП. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Выезжали на 54 техногенных пожара, были спасены два человека. Также зафиксировали возгорание сухой растительности на участке в 0,02 га и пожар на землях лесного фонда.

Кроме того, помощь потребовалась на местах ДТП. К ликвидации дорожных аварий сотрудников МЧС привлекали 30 раз, спасли 15 человек, погиб один человек.

На водоемах за неделю погибли три человека.

