26 тонн кормов и молочной продукции экспортировали из Ростовской области

Товары признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.

С 18 по 22 мая 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии кормов и молочной продукции общим весом более 26 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Экспорту подлежали корма для непродуктивных животных (16,3 тонны) и готовая молочная продукция (9,9 тонны). Товары признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении, они полностью соответствовали требованиям страны-импортера, — говорится на сайте управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования выполнили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений требований в части законности происхождения продукции не выявлено.

