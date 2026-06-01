26 тонн кормов и молочной продукции экспортировали из Ростовской области

Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП
С 18 по 22 мая 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии кормов и молочной продукции общим весом более 26 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Экспорту подлежали корма для непродуктивных животных (16,3 тонны) и готовая молочная продукция (9,9 тонны). Товары признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении, они полностью соответствовали требованиям страны-импортера, — говорится на сайте управления Россельхознадзора.
Лабораторные исследования выполнили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений требований в части законности происхождения продукции не выявлено.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Мясо, рыба и творог подорожали в Ростовской области за неделю
Ростовстат зафиксировал рост цен на мясо, рыбу, масло, творог, сахар и овощи за неделю (подробности)