Нашествие опасных комаров угрожает Ростовской области

Из-за дождливой весны в Ростовской области активизировались комары. Некоторые из этих насекомых потенциально могут переносить инфекции, в том числе смертельно опасные. Об этом со ссылкой на паразитолога Евгения Морозова сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

— Какие-то комары переносят гельминтов, например, дирофилярии. Какие-то комары переносят малярию, какие-то — вирусные трансмиссивные заболевания. Например, лихорадку Денге, — цитируют в статье комментарий эксперта.

Также в публикации ссылаются на энтомолога Юрия Гниненко. Специалист отметил, что на юге России ранее зафиксировали появление тропических комаров, которые могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила.

Пока комары-переносчики встречаются в основном на побережье Черного моря, утверждают журналисты издания «Панорама Ростов-на-Дону». Несмотря на это, всем советуют поберечься: нужно пользоваться репеллентами, а в окнах должны быть сетки.

