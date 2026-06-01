Вылов водных биоресурсов в Ростовской области достиг 7,9 тысячи тонн

На Дону зафиксировали снижение запасов отдельных видов рыб.

Вылов водных биоресурсов в Ростовской области в 2024 году составил 7,8 тысячи тонн, в 2025 году показатель достиг 7,9 тысячи тонн. При этом было зафиксировано снижение запасов отдельных видов рыб, говорится на сайте донского правительства.

На количество рыбы могут влиять осолонение Азовского моря, загрязнение водоемов, уровень износа рыбопромыслового флота, сокращение воспроизводства. Все эти факторы учли в «Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года», отмечают власти.

Также для улучшения и развития рыбного хозяйства в регионе создали дорожную карту по оздоровлению реки Дон. Планируют провести реконструкцию Донского осетрового рыбоводного завода, Аксайско-Донского рыбоводного завода и научного центра аквакультуры «Взморье».

Кроме того, запасам биоресурсов угрожают браконьеры. На Дону ситуацию постоянно контролируют. Например, ежегодно проводится операция по охране весенне-нерестующих видов рыб «Путина».

В прошлом году за два месяца операции «Путина» завели 207 уголовных дел и выявили около 200 административных нарушений. По итогам рейдов изъяли почти 19 тонн биоресурсов, более 8,6 тысячи орудий лова, свыше 140 сетей, 167 плавательных и транспортных средств. Предварительно, ущерб от действий нарушителей составил 13,7 млн рублей. Сумма предотвращенного ущерба превысила 23 млн рублей.

