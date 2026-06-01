В Ростове завели уголовное дело после нападения на 14-летнюю девочку

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В Ростове-на-Дону после жалобы матери на избиение ее 14-летней дочери завели уголовное дело. Ситуацию также взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в информационном центре СК России.

По данным Следкома, мама девочки опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала о нападении. По словам женщины, в апреле 2026 года ее дочь получила травмы после нападения двух школьниц. Ссору сняли на видео другие подростки. Причиной случившегося оказался «ранее возникший конфликт».

