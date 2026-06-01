Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 1 июня в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение распространили через приложение МЧС.

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Предупреждение об опасности действует с 17:05, информация о снятии угрозы пока не поступала. Такое же предупреждение поступило от главы Таганрога Светланы Камбуловой.

Напомним, ракетную опасность также объявляли утром 1 июня. Кроме того, прошедшей ночью сохранялась беспилотная опасность. За ночь уничтожили 20 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также в Каменском, Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском, Шолоховском и Милютинском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Над Ростовской областью сбили 20 БПЛА в ночь на 1 июня

Над двумя городами и восьмью районами Ростовской области отразили воздушную атаку (подробности)