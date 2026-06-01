Глава Сальского района опубликовал кадры с места падения беспилотника

К счастью, обошлось без жертв. Основной урон пришелся на два пятиэтажных дома.

Как Сальск пережил ночную атаку дронов, которая произошла 30 мая, в своем телеграм-канале рассказал глава района Владимир Березовский. Также он показал кадры с места падения в своем телеграм-канале.

По словам руководителя района, сигнал об опасности поступил в начале третьего ночи. Единая дежурно-диспетчерская служба доложила, что в небе над районом замечены беспилотники самолетного типа — такие же уже появлялись здесь во время атак годом ранее. Один из аппаратов сдетонировал прямо над Сальском.

К счастью, обошлось без жертв. Основной урон пришелся на два пятиэтажных дома: поражающие элементы повредили остекление и балконы с внешней стороны. В трех квартирах выбило окна. На момент происшествия там находились семь человек, включая троих детей.

Сразу после инцидента в городе развернули оперативный штаб. Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела экстренное заседание, а специальная группа вместе с представителями администрации выехала на место. Осмотрели повреждения, пообщались с жильцами.

Владимир Березовский подчеркнул, что семьи, чье жилье пострадало от атаки, могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Городские службы уже занимаются оформлением всех необходимых документов.

