В Ростовской области объявили бесплотную опасность утром 2 июня

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утром 2 июня объявили беспилотную опасность. Об этом жителей предупредили в уведомлениях РСЧС.

- Покиньте открытые участи улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на понедельник, 1 июня силы ПВО сбили над донским регионом два десятка беспилотников. Воздушной атаке подверглись города Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский районы.

