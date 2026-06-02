НовостиОбщество2 июня 2026 3:42

В ночь на 2 июня Ростовскую область атаковали вражеские беспилотники

Силы ПВО уничтожили более десяти БПЛА в пяти муниципалитетах Ростовской области
Марина ЮРЬЕВА
Ростовская область подверглась атаке БПЛА.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 июня Ростовская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО перехватили и уничтожили украинские более десяти вражеских дронов в Таганроге и четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, в ночь 1 июня над донским регионом было сбито два десятка беспилотников. Воздушной атаке подверглись города Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский районы

