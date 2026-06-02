В Ростовской области за минувшие сутки потушили 11 пожаров и спасли человека

В донском регионе за сутки, 1 июня потушили 11 пожаров и спасли человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Кроме тушения возгораний, пожарно-спасательные подразделения участвовали в ликвидации последствий трех дорожно транспортных происшествий. Всего на разные ЧП выезжали 244 сотрудника МЧС на 61 единице спецтехники.
Если же говорить о прошедшей неделе, то всего на Дону потушили 54 пожара, включая возгорание на землях лесного фонда и провели 30 аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП.
