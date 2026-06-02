В Ростовской области составили портрет злостного алиментщика

Судебные приставы могут арестовать имущество должников по алиментам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области составили портрет должника по алиментам. Описание опубликовали на сайте ГУ ФССП России по региону.

Оказалось, чаще всего деньги своим детям не перечисляют мужчины в возрасте от 22 до 53 лет. При этом такие должники также делятся на группы: есть отцы, которые жалуются на кризис или остаются зависимыми от горячительных напитков, другие платят, но недостаточно. Отдельно выделяется группа принципиальных алиментщиков.

Также в статистику вошли женщины. В основном от поддержки детей уклоняются мамы, которые не имеют дохода, либо ведут асоциальный образ жизни. Такие жительницы Дона, как правило, лишены родительских прав.

— Обычно у должников есть официальный источник дохода, но нередко они получают деньги неофициально и тратить их на ребенка не собираются. В таких случаях применяются специальные меры. Например, арест на имущество, ограничение в правах на управление транспортом или ограничение выезда за пределы страны, — рассказали в ФССП.

Кроме того, алиментщиков могут привлекать к административной ответственности. В таких случаях грозят арест до 15 суток или до 150 часов обязательных работ. Также возможна уголовная ответственность. Всех злостных должников вносят в специальный реестр, найти его можно на портале «Госуслуги».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Нашествие опасных комаров угрожает Ростовской области

Ученые предупредили: комары могут быть переносчиками инфекций (подробности)