Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика2 июня 2026 7:45

В Ростове центр БПЛА запустит производство твердых печатных плат

676,5 млн рублей направят на закупку оборудования для центра БПЛА в Ростове
Ангелина СКИБА
Пусконаладку оборудования должны выполнить до конца года.

Пусконаладку оборудования должны выполнить до конца года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Областной научно-производственный центр беспилотных авиасистем в Ростове-на-Дону планирует направить региональную субсидию на запуск линии по производству твердых печатных плат. Сейчас ведется поиск подрядчика. Информация указана на сайте госзакупок.

Заявки в рамках тендера будут принимать до 15 июня, а итоги подведут 18 июня 2026 года. Начальная цена контракта - 676,5 млн рублей. За эту сумму победитель конкурса должен обеспечить поставку оборудования и ввод в эксплуатацию. Пусконаладку требуется провести до конца года.

Предполагается, что для создания линии по производству печатных плат потребуется целый комплекс техники и станков, предназначенных для разных целей — от предварительной подготовки до автоматической визуальной инспекции изделий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Производство химических веществ в Ростовской области выросло на 16,8% за год

Объем отгрузки химпрома Ростовской области достиг 130,8 млрд рублей в 2025 году (подробности)