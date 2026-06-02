В Ростовской области жители станицы обратились к главе СК из-за ситуации с водой

Донские следователи уже проводят процессуальную проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители станицы Красюковской Ростовской области обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину. Главу федерального Следкома попросили взять на контроль ситуацию, из-за которой населенный пункт может остаться без воды.

Как пояснили в обращении, вблизи единственного источника питьевой воды начали разработку песчаного карьера. Эти работы могут повлиять на водоснабжение, уверены местные жители.

Известно, что донские следователи уже проводят процессуальную проверку по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст. 246 УК РФ).

— Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки, установленных обстоятельствах и по доводам обращения, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове завели уголовное дело после нападения на 14-летнюю девочку

Глава СК потребовал доклад о расследовании нападения на девочку-подростка в Ростове (подробности)