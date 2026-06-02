НовостиСпорт2 июня 2026 10:20

Роман Адамов перешел из ФК «Ростов» в тренерский штаб ЦСКА

Топ-менеджер, курировавший молодежный футбол в ФК «Ростов», перешел в ЦСКА
Ангелина СКИБА
Кадровая перестановка произошла в ФК «Ростов».

Кадровая перестановка произошла в ФК «Ростов».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Ростов» покинул Роман Адамов. Эту информацию подтверждает пресс-служба клуба.

43-летний специалист перешел в тренерский штаб ЦСКА. Известно, что в структуре донского ФК Роман Адамов работал после возвращения в клуб, с декабря 2025 года.

Исполняющим обязанности в должности заместителя генерального директора стал Роман Церюта.

