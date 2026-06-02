Госжилинспекция не продлила лицензию управляющей компании в Ростове

Управляйка осталась без лицензии из-за долгов за электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону Госжилинспекция не продлила срок лицензии ООО УК «Сириус». Об этом надзорное ведомство сообщает в соцсетях.

Речь идет об организации, под управлением которой находятся пять многоквартирных домов. Все пять адресов также исключили из реестра лицензий региона.

Строгие меры приняли из-за долгов за электроэнергию и отсутствия данных в ГИС ЖКХ. О ситуации уже сообщили городским властям.

Жильцам домов теперь нужно провести общее собрание, на котором следует выбрать новую УК или изменить способ управления домом.

