Жителя Ростовской области будут судить за стрельбу по подросткам

Следователи передали материалы дела в суд.

В Ростовской области завершили расследование в отношении мужчины, выстрелившего в подростка из пневматической винтовки. Теперь дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Подозреваемый — 67-летний житель Боковского района, ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По данным СК, инцидент произошел в марте 2026 года. Предварительно, мужчина находился во дворе своего дома и в какой-то момент заметил двух незнакомых ему юношей. Он подумал, что ребята бросали камни на крышу гаража, и решил напугать их, выстрелив из пневматической винтовки. В итоге пострадал 15-летний подросток, ему сделали операцию.

После случившегося подозреваемому назначили ограничения, сейчас он ждет решения суда.

