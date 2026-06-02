НовостиОбщество2 июня 2026 16:20

В Ростовской области выставили на торги компанию «Логопарк Дон»

На Дону продают складской комплекс за четыре миллиарда рублей
Марина ЮРЬЕВА
В Ростовской области выставили на торги складской комплекс.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на торги складской комплекс «Логопарк Дон». Информация размещена на сайте «ГИС Торги»

Компания предоставляет услуги хранения, складирования и транспортной обработки грузов. Она расположена в Аксайском районе, на Новочеркасском шоссе.

Стоимость 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Логопарк Дон» оценивается в 4 миллиарда рублей. Торги организует банк ПСБ, они будут проводиться 19 июня.

