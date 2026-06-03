На угольной шахте под Ростовом прошли учения по ликвидации аварий

Готовность к ЧС проверили среди сотрудников шахты. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий аварий в угольной шахте. Об этом сообщают в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства проверили готовность работников АО «Донуголь» на шахте «Шерловская-Наклонная». В учениях также участвовали представители горноспасательного отряда.

Они оценили подготовку вспомогательной горноспасательной команды, руководителей и специалистов опасного производственного объекта.

- Тренировка прошла успешно. Все запланированные мероприятия выполнили в полном объеме. Организация и персонал получили оценку, подтверждающую готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций, - прокомментировали в Ростехнадзоре.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

90 новых автобусов вышли на городские маршруты в Ростове

Городские автобусы большого и особо большого класса начали курсировать в Ростове (подробнее)