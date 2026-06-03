На угольной шахте под Ростовом прошли учения по ликвидации аварий

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В Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий аварий в угольной шахте. Об этом сообщают в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.
Сотрудники ведомства проверили готовность работников АО «Донуголь» на шахте «Шерловская-Наклонная». В учениях также участвовали представители горноспасательного отряда.
Они оценили подготовку вспомогательной горноспасательной команды, руководителей и специалистов опасного производственного объекта.
- Тренировка прошла успешно. Все запланированные мероприятия выполнили в полном объеме. Организация и персонал получили оценку, подтверждающую готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций, - прокомментировали в Ростехнадзоре.
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