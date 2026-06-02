90 новых автобусов вышли на городские маршруты в Ростове

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На городские маршруты в Ростове-на-Дону вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

По словам чиновника, транспорт приобрели при поддержке регионального правительства. Пополнение подвижного состава — важный этап в реализации транспортной стратегии города. Для дальнейшего обновления потребуется участие в федеральных программах.

— Перспективы этой работы обсудил с советником губернатора Ростовской области Сергеем Медведевым. Работаем над тем, чтобы пассажирского транспорта в Ростове становилось больше, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, ранее о прибытии нового транспорта в Ростов-на-Дону сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона отметил, что обновление автопарка стало самым крупным почти за десять лет. Автобусы повышенной вместимости решили направить на наиболее загруженные маршруты.

