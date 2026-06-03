Ночью в Ростове сгорел частный дом

Пожар произошел в переулке Агрономическом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в микрорайоне Берберовка в Ростове-на-Дону выгорел частный дом. Тушение вели около 30 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Выезжали на Агрономический, 4. Вызов поступил в 23:58, горел частный дом на 60 кв. метрах. В 00:32 пламя ликвидировали. Погибших, пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.

Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали восемь единиц техники.

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