В Ростовской области стартовала акция «Выбираю чистый воздух»

Акция направлена на снижение загрязнения от личного автотранспорта на бензине. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области стартовала V Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», она продлится до 7 сентября. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Акция направлена на снижение загрязнения от личного автотранспорта на бензине. В рамках мероприятия рассказывают об актуальной повестке в сфере экологии, а также о мерах федерального проекта «Чистый воздух».

За время проведения акции в ней приняли участие жители более 3 тысяч населенных пунктов, зафиксировали свыше 1 млн «чистых километров».

Также в юбилейном сезоне лицом акции может стать любой желающий. Для этого следует выбирать альтернативные способы передвижения, участвуя в спортивных городских мероприятиях. Условия опубликовали в «Экотрекере зеленых привычек».

Города-лидеры акции и самых активных жителей регионов назовут 7 сентября 2026 года, в Международный день чистого воздуха.

— Федеральный проект «Чистый воздух» — важная экологическая инициатива, участие в которой может принять любой желающий. С каждым годом акция набирает популярность, — отметила министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

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