Житель Волгодонска пытался потушить пожар и получил ожоги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Волгодонске 51-летний мужчина пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в экстренной службе, пожар произошел 1 июня в частном доме в переулке Энергетиков. Предварительно, хозяин поставил на ночь заряжаться аккумуляторную батарею шуроповерта, и она загорелась. Огонь быстро распространился на вещи и мебель.
Пострадавшего мужчину вывели на улицу и передали медикам. Горение потушили на 70 квадратных метрах. На месте от МЧС работали 18 человек, было задействовано четыре спецмашины.
Позже пожарный дознаватель подтвердил, что огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.
Жителям Дона напоминают: нельзя перегружать электросеть и оставлять включенные приборы без присмотра. Ветхую проводку следует заменить.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Ночью в Ростове сгорел частный дом
Полыхающий частный дом потушили ночью в Ростове, выгорело 60 кв. метров (подробности)