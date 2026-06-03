Жителям Ростовской области напомнили о штрафах за фото и видео после атак БПЛА

За несанкционированную съемку и распространение материалов грозят штрафы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростовской области напомнили жителям региона о запрете на фото- и видеосъемку беспилотных атак, их последствий и мест расположения воинских частей и подразделений. Подобную информацию нельзя публиковать в Интернете.

Требование ввели по указу губернатора в августе 2025 года. Решение было принято в целях безопасности населения и военнослужащих, а также для защиты от утечки данных, представляющих оперативный интерес.

За несанкционированную съемку и распространение материалов грозят штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Исключение сделали для властей и официальных источников информации. Также требование не касается тех, кто публикует информацию из официальных источников, при указании ссылки на них.

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