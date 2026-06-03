В Ростове задержали организатора и учатников схемы легализации мигрантов

Следователи МВД завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону разоблачили схему теневой легализации мигрантов, задержаны пять человек. Об этом сообщает интернет-портал «МВД Медиа».

По данным полиции, организатором оказался 30-летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. Он действовал вместе с четырьмя подельниками в возрасте от 27 до 48 лет.

Сообщники фиктивно трудоустраивали приезжих, а затем отправляли фальшивые договоры в подразделение по вопросам миграции. Таким способом смогли легализовать 15 человек.

Задержание провели в Ростове-на-Дону при поддержке бойцов Росгвардии. Во время обысков изъяли компьютеры и документы.

Следователи МВД уже завели уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Организатора и одного из сообщников взяли под стражу. Еще трое соучастников, выполнявших роль работодателей, находятся под домашним арестом.

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