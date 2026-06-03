Города с худшей питьевой водой назвали в Ростовской области

Воду проверили в разных территориях Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора оценили качество питьевой воды в городах и районах Ростовской области. Результаты представили в докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в 2025 году.

— По итогам прошлого года в качество воды из разводящей сети в целом по области незначительно улучшилось по санитарно-химическим (15% против 17,9%) и не изменилось по микробиологическим показателям (2,7%), — говорится в докладе.

На паразитологию в 2025 году исследовали 194 пробы, все образцы отвечали нормативам.

За год качество воды улучшилось в ряде территорий. В том числе в Батайске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге и в Шахтах (по санитарно-химическим показателям, а также в Азове (по микробиологическим показателям). Кроме того, хорошие показатели зафиксировали в ряде районов Дона.

В то же время ухудшение воды зафиксировали:

По санитарно-химическим показателям: в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Новошахтинске, а также Азовском, Аксайском, Боковском, Веселовском, Шолоховском, Зерноградском, Кагальницком, Кашарском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Советском и Цимлянском районах;

По микробиологическим показателям: в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, а также в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Морозовском, Песчанокопском, Ремонтненском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

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