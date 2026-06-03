Климатолог Иошпа: в мае в Ростовской области осадков выпало на 70% больше нормы

В мае на Дону выпало на 70% больше нормы осадков. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за май выпало осадков на 70 процентов выше нормы. Об этом в беседе с «КП – Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

По словам специалиста, дожди продолжаются, но становятся слабее. С начала июня они будут носить очаговый характер.

- Теперь осадки не фронтальные, как на прошлой неделе, а ливневые: пришла туча, пролилась и ушла. Сильного ветра не ожидается. Когда вода испарится, дожди прекратятся, - объяснил Александр Иошпа.

Климатолог уточнил, что южный циклон со Средиземноморья пойдет по суше, а не через Черное море. Это хорошая новость: иначе он снова принес бы обильные дожди.

Холодный май не означает прохладное лето. По словам специалиста, нет программы, которая бы это предсказала. Если средняя температура июня составит около +22 градусов — это норма. Скорее всего, столбики термометров поднимутся до +28 – +30 градусов. Настоящее жаркое лето еще придет, уверяет эксперт.

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