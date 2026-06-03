В Ростовском зоопарке у горилл и ягуаров появились новые вольеры

Животные в новых вольерах чувствуют себя как дома. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке гориллы и ягуары переведены в новые вольеры. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Обновленные экспозиции торжественно открыли в День защиты детей. Первыми гостями стали юные ростовчане с родителями.

Для горилл построили просторный вольер с водопадом и скалами. Бывший львятник переоборудовали под южноамериканскую экспозицию ягуаров.

На церемонии присутствовали председатель городской Думы Лидия Новосельцева, замглавы города Наталия Симаченко, попечитель зоопарка Татьяна Шишкина и семьи участников СВО.

В зоопарке поблагодарили директора Московского зоопарка Светлану Акулову за помощь в пополнении коллекции гориллами.

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