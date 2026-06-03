Эксперт по кибербезопасности Мясоедов рассказал о перспективах мессенджера WB

Пока приложение тестируют внутри компании, но в будущем его могут вывести на внешний и даже зарубежный рынок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с RTVI разъяснил, кому и для чего нужен мессенджер WB.

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким сообщила, что WB работает над собственным мессенджером. Пока приложение тестируют внутри компании, но в будущем его могут вывести на внешний и даже зарубежный рынок.

Мясоедов скептически оценил перспективы. По его словам, примеров, когда внутреннее корпоративное решение становилось массовым, очень мало. Рынок мессенджеров уже насыщен. Есть хорошие отечественные и зарубежные аналоги. Эксперт не видит причин выпускать еще один продукт.

Он напомнил, что успех популярных мессенджеров когда-то обеспечивала простота. Пользователям нравилась скорость отправки сообщений и минимум действий. В случае с WB, скорее всего, будет иначе.

В мессенджер Wildberries, вероятно, встроят дополнительные возможности: заказ товаров, просмотр корзины, переходы в торговые разделы. Для постоянных покупателей площадки это может быть удобно. Но для тех, кто заходит на Wildberries редко, такие функции вызовут раздражение.

Эксперт также отметил, что дефицита мессенджеров в России нет. Доступны отечественные, китайские, турецкие, южнокорейские сервисы.

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