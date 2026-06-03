Ростовчане могут выбрать объекты для благоустройства до 12 июня

Жителям предстоит выбрать один из 124 проектов в 55 муниципалитетах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У жителей Ростова и области осталось десять дней на то, чтобы выбрать объекты для благоустройства в своих городах и селах. Об этом напоминают в Управлении информационной политики Правительства Ростовской области.

Всероссийское голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям предстоит выбрать один из 124 проектов в 55 муниципалитетах. Среди них — набережные, детские и спортивные площадки, скверы, парки и другие общественные пространства.

Уже почти 400 тысяч дончан сделали свой выбор. Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко отметил, что сами жители выбирают территории для преображения и контролируют результаты.

Голосовать могут жители старше 14 лет. Способы: через платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», чат-бот в мессенджере MAX или с помощью волонтёров. Голосование завершится 12 июня.

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