В Ростове разыскивают 11-летнего мальчика, ушедшего гулять с щенком 2 июня

Полиция просит помочь в поисках 11-летнего мальчика, пропавшего в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Октябрьского района Ростова-на-Дону разыскивает 11-летнего школьника. Мальчик ушел гулять с щенком 2 июня около 12:45 и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе донского Главка.

Последний раз пропавшего видели в тот же день в 19 часов за домом №8 по улице Андреева, после чего он убежал в сторону улицы Амет-Хана Султана.

На вид мальчику 11 лет, его рост около 140 см, он имеет худощавое телосложение, короткие темно-рыжие волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в куртку светло-серого цвета с темным капюшоном, бриджи светло-голубого цвета, а на ногах были черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в полицию по телефону 102.

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