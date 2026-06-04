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НовостиОбщество4 июня 2026 6:03

За 3 июня в Ростовской области ликвидированы десять техногенных пожаров

132 человека привлекались к ликвидации десяти пожаров и шести ДТП на Дону за 3 июня
Екатерина ПОПОВА
132 человека привлекались к ликвидации десяти пожаров и шести ДТП на Дону за 3 июня.

132 человека привлекались к ликвидации десяти пожаров и шести ДТП на Дону за 3 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 3 июня пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров и оказали помощь на шести дорожно-транспортных происшествиях. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.

К ликвидации последствий всех происшествий привлекались 132 человека личного состава и 33 единицы специализированной техники.

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