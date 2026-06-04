За 3 июня в Ростовской области ликвидированы десять техногенных пожаров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки 3 июня пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров и оказали помощь на шести дорожно-транспортных происшествиях. Такой статистикой поделились в пресс-службе донского МЧС.
К ликвидации последствий всех происшествий привлекались 132 человека личного состава и 33 единицы специализированной техники.
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