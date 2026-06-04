Финал регионального этапа Спартакиады пенсионеров пройдет в Ростове с 5 по 7 июня

Около трех тысяч участников собрал муниципальный этап Спартакиады пенсионеров в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области подходит к завершению региональный этап Спартакиады пенсионеров. Муниципальный отборочный этап, проходивший в марте-апреле, собрал около трех тысяч участников. Финальные соревнования пройдут в Ростове с 5 по 7 июня. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Турнир проводится совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России. Зональные соревнования в апреле-мае выявили финалистов. В решающем этапе примут участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Дисциплины включают комплекс ГТО, дартс, легкую атлетику, шахматы, шашки, плавание и настольный теннис.

Региональная спартакиада является отборочным этапом для формирования сборной области, которая представит регион на XI Спартакиаде пенсионеров России в Казани с 1 по 6 октября.

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