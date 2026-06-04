ЗАГС Ростовской области назвал самые редкие имена для новорожденных

Редкие имена новорожденных назвал ЗАГС Ростовской области. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Данные с самыми редкими именами, которые родители выбирали для новорожденных в Ростовской области, опубликовали на аналитическом портале ЗАГСа.

Среди девочек редкими признаны имена: Иляйда, Айшенур, Алтана, Замира, Нота. Для мальчиков редкими стали: Рашад, Феликс, Арлан, Вруйр и Гор.

Среди популярных женских имен лидирует София, Мария, Анна, Варвара и Ева. Среди мальчиков – Михаил, Александр, Иван, Матвей и Артем.

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