В Новошахтинске выявили самую некачественную воду в Ростовской области

В Новошахтинске 41,5% проб не прошли по санитарно-химическим нормам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новошахтинске, Новочеркасске и еще в пяти районах Ростовской области выявили больше всего проб питьевой воды, не соответствующей нормативам. Об этом говорится в докладе управления Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в 2025 году.

По итогам прошлого года по санитарно-химическим показателям в Новошахтинске не прошли 41,5% проб. Также 63,3% образцов не подошли по нормативным параметрам в Веселовском районе, 55% — в Сальском районе и 38,7% — в Целинском районе.

По микробиологическим показателям проверку не прошли 27,1% проб в Новочеркасске, 16,6% проб в Милютинском районе, а также 9,2% образцов воды в Аксайском районе.

При этом в целом по региону зафиксировали улучшение некоторых показателей.

— По итогам прошлого года качество воды из разводящей сети в целом по области незначительно улучшилось по санитарно-химическим (15% против 17,9%) и не изменилось по микробиологическим показателям (2,7%). На паразитологию в 2025 году исследовали 194 пробы, все образцы отвечали нормативам, — говорится в докладе.

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